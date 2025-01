Variety aposta na indicação de Fernanda Torres para o Oscar por 'Ainda Estou Aqui'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Fernanda Torres foi apontada pela revista americana Variety como um dos nomes que deve aparecer no Oscar de melhor atriz deste ano. A análise da categoria da premiação foi publicada nesta quinta-feira (9) pelo veículo, em texto assinado pelo jornalista Clayton Davis.

A Variety foi o veículo que previu a vitória de Torres no Globo de Ouro no último domingo. A brasileira saiu do evento com a estatueta de melhor atriz em um filme dramático por seu trabalho no filme "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles.

Na publicação, Davis escreve que a vitória de Torres na premiação deu um empurrão vital para a artista, em especial diante de uma corrida acirrada. Ele nota que os sites especializados apontam que quatro das cinco indicadas ao Globo de Ouro de melhor atriz em uma comédia ou musical devem aparecer na categoria, incluindo Demi Moore, Cynthia Erivo, Mikey Madison e Karla Sofía Gascón. Por isso mesmo, a brasileira aparece na quinta posição das previsões.

Logo atrás das cinco atrizes previstas, a Variety aponta como possíveis surpresas as artistas Marianne Jean-Baptiste, por seu trabalho em "Hard Truths"; e Pamela Anderson, por "The Last Showgirl". A última apareceu entre as indicadas da categoria no SAG Awards, o principal termômetro dos prêmios de atuação do Oscar e onde Torres ficou de fora da disputa.

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anuncia os indicados ao Oscar no dia 19 de janeiro. Os vencedores serão revelados em cerimônia no dia 2 de março.

