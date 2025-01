Quando um ator roubou a cena vivendo vários personagens no mesmo filme - Atuar é uma habilidade artística única que poucas pessoas podem realmente dominar. A complexidade de encarnar um personagem é difícil de entender, então incorporar dois personagens no mesmo filme deve ter um brilho alucinante. Por outro lado, você tem Eddie Murphy interpretando sete membros diferentes da família Klump nos filmes 'O Professor Aloprado' e com uma qualidade, digamos, não muito surpreendente... Seja por serem gênios ou completamente loucos, muitos atores assumiram múltiplos papéis no mesmo filme, muitas vezes com resultados altamente divertidos. Na galeria, veja se você percebeu que era o mesmo ator.

