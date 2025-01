Morre Bill Byrge, ator dos filmes 'Ernest', aos 86 anos

Morreu o ator Bill Byrge, mais conhecido pelo papel nos filmes 'Ernest' com Jim Varney. Ele tinha 86 anos.

De acordo com a People, a notícia foi confirmada pela prima do artista, Sharon Chapman, através de uma publicação que fez no Facebook, esta quinta-feira, 9 de janeiro.

Bill Byrge interpretou Bobby nos filmes 'Ernest' ao lado do personagem Ernest P. Worrell, de Jim Varney.

Jim Varney morreu em fevereiro de 2000, aos 50 anos, vítima de câncer de pulmão.

