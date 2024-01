Enfermeira grávida de oito meses é morta a tiros no Espírito Santo

No dia 11 de janeiro, o corpo de Íris Rocha, uma enfermeira de 30 anos, foi encontrado às margens de uma estrada rural em Alfredo Chaves, na Região Serrana do Espírito Santo. Ela estava grávida de 8 meses e tinha um filho de 8 anos.

O corpo foi encontrado com marcas de tiros no tórax e coberta de cal. A polícia ainda não identificou o assassino.

A mãe da vítima, Maria de Fátima Rocha, contou que a família não sabia sobre a morte dela até ser informada pela polícia.

"Ela foi encontrada com um cartãozinho de um banco e o policial estava tentando achar qual Íris era. Quando ele veio aqui, ele disse que um cadáver foi encontrado com tais características. Tudo isso foi casando com a minha filha. Meu mundo caiu na hora", disse.

Íris era mestranda em Ciências Fisiológicas na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), também deu aulas em um curso técnico de Enfermagem e ainda atuava como pesquisadora no Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes (Hucam), conhecido como Hospital das Clínicas, em Vitória

A polícia abriu uma investigação para identificar o assassino de Íris. A família da vítima pede justiça e que o crime seja esclarecido.

