Ator e influenciadora são presos por desviar doações ao RS

Nesta quinta-feira, 13, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu um casal acusado de fraudar centenas de chaves Pix para desviar doações destinadas ao Estado, que recentemente foi afetado por fortes chuvas e enchentes. O casal, composto por um ator e uma influenciadora digital, ambos com 50 anos e cujas identidades não foram divulgadas, foi detido em Fortaleza (CE), onde residem.

De acordo com investigações do Terra, a fraude envolvia o uso de documentos falsos para abrir contas bancárias. Em seguida, o casal criava chaves Pix semelhantes às utilizadas em campanhas de doação para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, alterando um dígito da chave verdadeira para desviar os valores das contribuições.

Entre os alvos da fraude estavam campanhas organizadas por influenciadoras digitais para arrecadar dinheiro destinado ao cuidado de animais resgatados das enchentes. Ao todo, foram descobertas 235 chaves Pix fraudadas.

As prisões fazem parte da Operação Dilúvio Moral, que visa combater fraudes, golpes e atentados a serviços de utilidade pública durante o período de calamidade enfrentado pelo Rio Grande do Sul. Além dos mandados de prisão preventiva, os acusados também responderão pelo crime de falsificação de documentos.

A operação foi realizada pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) do RS, com o apoio da Polícia Civil do Ceará.

