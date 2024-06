Homem é preso suspeito de arrancar parte da orelha da namorada

Um homem de 22 anos foi preso preventivamente em Mairinque, interior de São Paulo, acusado de agredir e tentar mutilar sua companheira com uma mordida na orelha. O crime ocorreu na madrugada do dia 19 de maio, no bairro Jardim Brasília.

Segundo informações da Polícia Civil, a vítima, com quem o agressor mantinha um relacionamento de três anos, foi brutalmente atacada em sua casa. O jovem a agrediu com puxões de cabelo, esganadura e mordeu sua orelha, arrancando parte do órgão.

Além da agressão física, o agressor furtou os produtos de maquiagem da vítima, que pretendia vender. Após o crime, ele fugiu, mas continuou ameaçando a vítima por telefone.

A mulher registrou um boletim de ocorrência por violência doméstica. Em seu relato à polícia, ela revelou que era constantemente agredida pelo companheiro, mas nunca havia denunciado as agressões.

Diante da gravidade do crime, a Justiça concedeu medida protetiva de urgência para a mulher, afastando-a do agressor. O jovem foi localizado e preso pela Polícia Civil.

A Polícia Civil investiga o crime.

