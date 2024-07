Brasileira é espancada e luta contra tentativa de estupro no Chile

Maressa Crisley Nunes dos Santos, natural de Maringá, no noroeste do Paraná, foi brutalmente agredida enquanto se defendia de uma tentativa de estupro no Chile. O ataque ocorreu na última segunda-feira, 24, quando um homem invadiu o apartamento onde Maressa e uma amiga estavam hospedadas. Maressa sofreu fraturas faciais, suspeita de traumatismo craniano e está em estado grave. O Itamaraty informou que está acompanhando o caso.

Segundo relatos ao portal Maringa Post, Maressa e sua amiga haviam pedido comida por aplicativo. Ao atenderem o interfone, acreditando que fosse o entregador, foram surpreendidas por um homem que invadiu o apartamento e as espancou. Durante a agressão, outros dois homens chegaram, amarraram as vítimas e roubaram o local.

Em depoimento à CBN, Maressa revelou que um dos agressores estava armado. Na tentativa de se proteger de um possível estupro, ela conseguiu desarmar o agressor brevemente, mas isso o deixou ainda mais violento.

As vítimas foram socorridas quando o verdadeiro entregador chegou ao local, forçando os agressores a fugirem.

Maressa estava programada para retornar ao Brasil no dia 26, mas não pôde viajar devido à gravidade de seu estado. Como viajou sem seguro de saúde, sua família organizou uma vaquinha virtual para arrecadar R$ 60 mil. O valor será destinado a despesas médicas, futuras cirurgias de reconstrução facial e seu retorno ao Brasil em um avião com UTI.

“O Ministério das Relações Exteriores, por meio do Consulado-Geral do Brasil em Santiago do Chile, acompanha o caso e presta assistência consular à brasileira”, informou o Itamaraty. Por questões de privacidade, não foram fornecidos mais detalhes sobre a situação.

