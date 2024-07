Influenciador foge após atropelar e matar noivo após casamento

O influencer Vitor Vieira Belarmino, que tem mais de 280 mil seguidores nas redes sociais, é acusado de atropelar mortalmente um homem e fugir, no Rio de Janeiro, na noite de sábado.

Vitor Belarmino dirigia uma BMW conversível quando atingiu Fábio Kikuta, que tinha acabado de sair do hotel Cdesign após deixar as malas de viagem para iniciar sua lua-de-mel, já que tinha casado instantes antes.

Após o acidente, o suspeito fugiu e as autoridades estão à procura dele.

Fábio tinha casado com a mulher em Guaratiba e às 22h saíram da festa e dirigiram-se ao hotel. Às 23h37, saíram do local para continuar com os festejos. Ao atravessar a rua, o casal foi atingido .

Às autoridades, testemunhas disseram que a vítima foi projetada com a batida para dentro do veículo. Os passageiros saíram do carro, retiraram o corpo e o colocaram na rua.

Pouco tempo depois, os passageiros foram localizados e prestaram depoimento, mas o condutor continua em fuga.

O carro envolvido no acidente já foi apreendido. A noiva teve ferimentos leves.