Filho ameaça matar a mãe e é morto a machadadas pelo pai

Um homem de 38 anos foi morto a machadadas pelo próprio pai, de 70 anos, na noite deste domingo (14) em Córrego Melquíades, distrito de Governador Valadares, no Rio Doce., em Minas Gerais. Wederson Laurindo da Silva teria sido atacado enquanto dormia, após uma série de conflitos familiares.

Segundo informações da Polícia Militar, o irmão de Wederson acionou as autoridades após o crime. Ele relatou que o pai chegou em casa muito chateado, manifestando descontentamento com a esposa ter sido obrigada a sair de casa. Pouco depois, o idoso atacou Wederson com um machado e uma faca.

De acordo com a Itatiaia, o motivo do crime estaria relacionado a uma ameaça feita por Wederson à própria mãe dois dias antes, quando ele chegou embriagado em casa e ameaçou matá-la. Preocupada com sua segurança, a mãe passou a dormir na casa de parentes desde então.

A Polícia Militar iniciou buscas para localizar o autor do crime, que fugiu do local logo após o ataque. O caso será investigado pela Polícia Civil para esclarecer os detalhes do trágico incidente ocorrido na comunidade.

