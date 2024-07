Homem é preso acusado de tentar matar a avó, a mãe e a irmã pequena

Um homem foi preso sob suspeita de tentar matar sua avó, mãe e irmã de sete anos em Borba, a 151 quilômetros de Manaus, Amazonas, na última quinta-feira (18).

Francisco Emanuel Ramos Teixeira, conhecido como “Chiquinho do Recreio”, teria atacado suas familiares após o desaparecimento de um cartão bancário. De acordo com o delegado Arcanjo, da 74ª Delegacia Interativa de Polícia de Borba, Francisco acreditava que suas vítimas tinham escondido o cartão. "Ele solicitou um cartão bancário que estava demorando para chegar e passou a acusar a avó de tê-lo escondido, tentando matá-la com golpes de terçado", explicou o delegado.

Francisco também tentou atacar sua mãe e irmã, mas ambas conseguiram escapar.

"A denúncia inicial relatava que um homem estava tentando expulsar uma mulher de sua casa para se apropriar do imóvel no bairro Recreio. Quando chegamos ao local, constatamos a gravidade da situação e efetuamos a prisão, encaminhando o suspeito para a delegacia para os procedimentos legais", detalhou o major PM Rômulo Botelho, comandante da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar.

Francisco foi preso em flagrante e agora enfrenta acusações de tentativa de homicídio qualificado.