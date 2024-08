Presos fogem de unidade em complexo que abriga sobrinho de Marcola

Na noite de sábado (3), detentos da Unidade Prisional Professor Clodoaldo Pinto (UP-Itaitinga2), em Itaitinga, na região metropolitana de Fortaleza, renderam policiais penais e promoveram uma fuga em massa. A unidade pertence ao complexo onde está preso Leonardo Alexander Ribeiro Herbas Camacho, sobrinho de Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, considerado o líder máximo do Primeiro Comando da Capital (PCC).

De acordo com o site UOL, a ocorrência começou por volta das 19h20, quando um policial foi rendido ao trancar um detento em uma cela. O agente foi amordaçado, algemado e ameaçado com armas artesanais pelos presos. Ele era o único policial no local devido ao baixo efetivo.

Depois disso, mais de uma dezena de presos rendeu outros dois policiais penais, roubando armas, coletes e chaves das celas. Durante a fuga, os detentos dispararam contra os policiais, que revidaram. Segundo o Sindicato dos Policiais Penais e Servidores do Sistema Penitenciário do Estado do Ceará (Sindppen-CE), não há informações precisas sobre o número de fugitivos, feridos ou mortos, embora alguns detentos já tenham sido recapturados. Os três policiais feitos reféns foram liberados com escoriações e estão abalados. A situação foi controlada por volta das 22h, conforme informou Joelia Silveira Lins, presidente do Sindppen-CE.

A assessoria do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), ainda não se manifestou.

Leonardo Alexander Ribeiro Herbas Camacho, sobrinho de Marcola, está preso na ala de segurança máxima do mesmo complexo onde ocorreram as fugas. Detido pela Polícia Federal em abril deste ano em Itajaí, Santa Catarina, Leonardo é acusado de gerenciar atividades ilícitas relacionadas ao jogo do bicho, tráfico de drogas e de armas no Ceará. Ele é apontado pela PF como um dos novos líderes do PCC. Na mesma operação, Francisca Alves da Silva, mulher de Alejandro Juvenal Herbas Camacho Júnior, outro membro da cúpula do PCC, foi presa em São Paulo.

As autoridades continuam investigando a extensão da fuga e qualquer possível ligação com Leonardo ou outros líderes do PCC.