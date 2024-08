Entregador é assassinado dentro de carro ao lado de filho na zona leste de São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um entregador foi morto a tiros em frente à uma escola infantil, na zona leste de São Paulo, na tarde desta terça-feira (20). O crime foi cometido por três homens em duas motocicletas. A vítima estava ao lado do filho, que não foi atingido.

Ninguém foi preso até o momento, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

De acordo com o boletim de ocorrência, Maurício Santos de Oliveira, 25, estava parado dentro de seu veículo, um Fiat Palio, em frente à uma escola infantil, na rua Roberto Said, por volta das 18h, quando foi alvo de tiros. Ele tinha ido buscar a filha na escola e estava com outro filho no banco do carona.

Imagens de câmera de segurança, mostram o carro dele estacionado e diversas vans de transporte escolar logo atrás. Uma motocicleta ocupada por dois homens para ao lado da janela do motorista e o garupa efetua diversos disparos. Na sequência, um homem sozinho em outra motocicleta também para e faz novos disparos.

As duas motocicletas estavam sem placas, de acordo com o registro policial.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e levou Oliveira para o Hospital Santa Marcelina, mas ele morreu depois de receber os primeiros socorros.

Não há informações sobre a possível motivação para o crime.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), a perícia foi acionada e o caso foi registrado como homicídio no 50° DP (Itaim Paulista).