Homem mata mulher na frente da filha e publica fotos do crime na web

No último domingo (25), um homem foi preso em Patos de Minas, Alto Paranaíba, após cometer um homicídio na frente da filha e postar fotos do corpo nas redes sociais. O crime ocorreu no bairro Jardim Vitória e foi motivado por suspeitas de traição.

A Polícia Militar (PM) foi acionada após vizinhos ouvirem disparos. Ao chegar no local, encontraram a casa trancada e uma criança chorando. Para entrar na residência, a PM precisou disparar contra os vidros da porta e da janela da cozinha.

Dentro da casa, a polícia encontrou o corpo de Yasmim Araújo na cozinha e o suspeito armado e sentado no chão. Apesar das ordens para soltar a arma e deitar-se, o homem não obedeceu. A PM conseguiu render o agressor, que tinha ferimentos autoinfligidos no rosto e no abdômen, sugerindo uma tentativa de suicídio após o homicídio.

O homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hospital Regional Antônio Dias, onde passou por cirurgia e está internado em estado estável.

Após o assassinato, o suspeito postou nas redes sociais um vídeo em que descrevia o crime e tentava se matar. Nas imagens, é possível ouvir a filha do casal, de 4 anos, chorando e chamando pela mãe. O homem alegou que agiu por ciúmes após descobrir uma suposta traição.

A filha do casal está sendo monitorada pelo conselho tutelar e receberá acompanhamento multidisciplinar. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) após a perícia.

Leia Também: Vizinha é presa acusada de envenenar duas crianças no Piauí