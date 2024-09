Jovem mata companheira e ex-namorada com espada em Goiânia

Uma jovem morreu, neste sábado (21), depois de vários dias internada após ter sido atacada com uma espada pelo ex-namorado, em Goiânia. O suspeito do crime usou a mesma arma para matar a companheira, pouco antes de atacar a 'ex'.

Os fatos ocorreram na quinta-feira (19). O suspeito, de 23 anos, assassinou a companheira em casa após uma discussão por ciúmes.

"Após ter matado a companheira, ele seguiu até ao trabalho de outra mulher [a ex], que teria sido o motivo da discussão e também a golpeou por diversas vezes", explicou o delegado Daniel Moura.

A ex-namorada do suspeito tinha sido hospitalizada em estado grave e acabou morrendo.

O suspeito, que foi detido na quinta-feira, confessou os crimes. O jovem possuía a espada há alguns anos, embora a polícia não saiba ainda como é que ele a adquiriu.

Após o primeiro interrogatório, ficou em prisão preventiva.

