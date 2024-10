Mulher mata marido com grelha de churrasco em São Paulo

Uma mulher de 41 anos, vítima de violência doméstica, matou o marido durante uma discussão, por ciúmes, no Guarujá, em São Paulo. Tinham acabado de fazer um churrasco em casa com amigos quando, durante a discussão, o homem se exaltou e dirigiu-se a ela com uma faca. Para se defender, a mulher usou uma grelha de churrasco e perfurando o tórax dele.

Segundo o site G1, o caso foi registrado pela polícia de São Paulo como tentativa de femicídio, homicídio e legítima defesa.

A discussão teria começado já durante a madrugada, por volta das 3h00, quando os amigos do casal tinham deixado a casa, no bairro Vila Julia.

Depois de ter perfurado o marido, a mulher ligou para a Polícia Militar e para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que se deslocaram ao local.

A mulher acabou sendo transportada para o hospital, para avaliação, mas os médicos não registaram lesões nem escoriações.