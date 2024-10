Crimes que foram resolvidos por causa de programas de TV - Crimes têm sido cometidos, investigados e resolvidos de diversas maneiras. Alguns casos são encerrados graças a uma investigação minuciosa e dedicada, enquanto, em outras ocasiões, as evidências caem no colo da lei. Às vezes, muito tempo depois que a polícia desiste de investigar, é preciso um incrível golpe de sorte para finalmente acabar com um mistério criminoso. E o que não falta são casos em que a televisão ajudou a resolver alguns dos crimes mais intrigantes da história. De aparições em programas de namoro a entrevistas que deram errado, é incrível o que as câmeras podem descobrir. Na galeria, descubra mais sobre alguns dos casos criminais mais fascinantes que foram resolvidos com a ajuda da telinha.

