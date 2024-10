Policial é flagrado chutando barriga de mulher grávida durante em MG

Um policial militar foi flagrado chutando a barriga de uma mulher grávida durante uma abordagem na noite de quinta-feira (3) no município de Conceição dos Ouros em Minas Gerais, no bairro BNH, conhecido como Cachoeirinha. Segundo a Polícia Militar, o incidente ocorreu quando duas mulheres interferiram na abordagem, uma delas uma adolescente de 14 anos, que teria mordido um policial, causando uma lesão leve.

No meio da confusão, uma jovem grávida de 5 meses, filha de uma das mulheres envolvidas, entrou na cena. Imagens registradas por moradores mostram o momento em que um policial chuta a mulher grávida, fazendo com que ela caísse no chão. A EPTV Sul de Minas falou com a vítima, que afirmou estar bem, mas passando por exames para verificar a saúde do bebê.

Ainda de acordo com a EPTV, a confusão terminou na delegacia, onde a adolescente foi apreendida por lesão corporal e outra mulher por desacato. Ambas receberam atendimento médico e foram liberadas após prestarem depoimento.

A Polícia Militar informou que vai analisar a conduta dos policiais envolvidos, especialmente sobre a proporcionalidade do uso da força. No entanto, até o momento, a corporação não se pronunciou sobre a mulher que sofreu o chute.

