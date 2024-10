Menino de 9 anos invade hospital veterinário e mata 23 animais no Paraná

Um incidente chocante ocorreu na cidade de Nova Fátima, no norte do Paraná, na noite de domingo, 13. Um menino de 9 anos invadiu um hospital veterinário e matou 23 animais, ação que foi registrada pelas câmeras de segurança do local. O caso causou grande comoção na cidade, e o menor foi encaminhado ao Conselho Tutelar.

O menino havia visitado o hospital veterinário no dia anterior e, naquela noite, pulou o muro do estabelecimento. Durante a invasão, ele torturou e matou os animais, com requintes de crueldade. A maioria das vítimas eram coelhos.

A proprietária do hospital acionou a polícia ao encontrar mais de 15 coelhos mortos. Após revisar as imagens das câmeras de segurança, a polícia conseguiu identificar o garoto como o responsável.

O menino mora com sua avó na cidade e, até então, não apresentava histórico de comportamento violento. Devido à sua idade, ele não pode responder criminalmente, e foi encaminhado ao Conselho Tutelar. O menor já está recebendo acompanhamento e tratamento psicológico.

