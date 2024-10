Homem foge pelo buraco de ar condicionado em delegacia de Niterói

PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - Um homem conseguiu se desvencilhar de algemas e fugir pelo buraco de um ar condicionado em uma delegacia de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro.

Ele se aproveitou de um momento da distração de agentes para escapar pelo vão onde ficava o aparelho, e desde então está foragido.

O homem foi detido no sábado (12) durante patrulhamento no bairro de Piratininga por dirigir um carro com indícios de adulteração e possível clonagem, e tentou fugir durante a abordagem policial.

Ele foi levado à 81ª Delegacia de Polícia para prestar depoimento, sob a suspeita de crime de receptação de veículos, e foi algemado após apresentar um comportamento alterado.

Em nota, a Polícia Civil do Rio de Janeiro disse que o homem foi colocado em uma área fora da cela da unidade policial. "No entanto, antes de prestar esclarecimento a respeito do provável delito, o homem fugiu", diz o texto.

Uma sindicância será instaurada para apurar as circunstâncias da fuga do homem detido e uma possível transgressão disciplinar dos agentes de plantão.

A polícia também confirmou que segue com as investigações sobre a suspeita de receptação de veículos.