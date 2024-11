Servidor público é morto a pedradas e água fervente; esposa foi presa

Um servidor da Prefeitura de Duque de Caxias, Bruno Machado Marino, de 39 anos, foi morto em um ataque brutal dentro de casa. Técnico de iluminação do Teatro Raul Cortez desde 2006, ele foi levado em estado grave ao Hospital Adão Pereira Nunes no sábado (9), com queimaduras graves e ferimentos na cabeça. Bruno não resistiu e faleceu na quarta-feira (13), após uma parada cardiorrespiratória.

Segundo amigos da família, a esposa de Bruno teria planejado o crime motivada por ciúmes. Ela supostamente colocou calmantes no café do marido, e, após ele ser dopado, o atacou com pedradas na cabeça e jogou água quente em seu corpo. Ele sofreu queimaduras em 76,5% do corpo, incluindo rosto, tronco, braços e coxa direita, antes de ser internado no CTI.

A mulher foi presa em flagrante no sábado, acusada inicialmente de tentativa de homicídio qualificado. O caso está sendo investigado pela 60ª DP (Campos Elíseos) e já foi encaminhado à Justiça, enquanto a comunidade lamenta a perda de Bruno, descrito como um profissional dedicado e amigo de todos no teatro.

