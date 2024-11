Influenciadora e ex-jogador são detidos por posse de carro roubado

O ex-jogador Raul Mendes, que atuou pelo Cuiabá Esporte Clube, e a influenciadora digital Cris Reinheimer foram detidos no bairro Despraiado, em Cuiabá, sob suspeita de receptação e adulteração de um veículo roubado. De acordo com o site G1, a abordagem ocorreu na quinta-feira (14), quando a equipe da Rotam identificou que o carro em posse do casal tinha placas adulteradas e constava como produto de roubo. No veículo, também foi encontrado um documento pertencente a outra caminhonete.

Até a manhã desta sexta-feira (15), Raul e Cris aguardavam audiência de custódia no Fórum de Cuiabá. O advogado do ex-jogador afirmou ao g1 que ele apenas dirigia o carro, que não era de sua propriedade, classificando o caso como um mal-entendido. Já a defesa da influencer optou por não se manifestar sobre o ocorrido.

Raul Mendes, além de passar pelo Cuiabá, jogou por clubes como Remo, Portuguesa Santista e Cianorte. Cris Reinheimer, que tem mais de 16 mil seguidores nas redes sociais, já esteve envolvida em outra investigação em 2022, relacionada à lavagem de dinheiro. Após a detenção, o casal foi levado à Central de Flagrantes para prestar esclarecimentos sobre o caso.

