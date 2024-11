Mulher é morta a facadas pelo companheiro na frente dos filhos

Maria Maianara Lopes Ribeiro, de 22 anos, foi assassinada a facadas pelo companheiro Rafael Victor na noite da última quinta-feira (14), no Distrito Federal. Segundo a Polícia Militar, a vítima chegou ao hospital sem vida, levada por vizinhos após o ataque. O crime aconteceu diante do irmão de 8 anos de Maria e de seus dois filhos, de 1 e 3 anos, que não são filhos do agressor. Rafael Victor, também de 22 anos, está foragido, e o caso está sendo investigado pela 32ª Delegacia de Polícia.

De acordo com o irmão da vítima, Maria havia pedido ajuda para ir à casa da avó, já que Rafael estava bêbado. Em entrevista à TV Globo, ele expressou arrependimento por não ter conseguido ajudá-la, pois seu carro estava com problemas. O irmão contou que Maria vinha sendo ameaçada constantemente pelo companheiro, mas tinha medo de denunciá-lo, pois Rafael também ameaçava a família dela. Após o crime, os familiares de Maria deixaram o assentamento por questões de segurança.

Relatos indicam que a agressão foi desencadeada durante uma ligação telefônica entre Maria e sua mãe. O suspeito quis saber com quem ela falava, iniciando uma discussão que terminou em violência fatal. A família agora busca justiça, enquanto a polícia segue na busca pelo suspeito.

