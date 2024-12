Policial mata homem que corria com faca e réplica de arma em SP

Na última sexta-feira (13), a Polícia Militar de São Paulo matou André da Silva, em São Carlos, no interior do estado. Ele estava na rua, em frente a uma agência bancária, correndo com uma faca e uma réplica de arma de fogo, ameaçando as pessoas no local.

De acordo com as autoridades, André estava "totalmente transtornado" e não respondeu às tentativas de negociação. Nem mesmo o uso de armas não letais, como taser e balas de borracha, foi suficiente para contê-lo. Segundo o relatório, ele começou a correr em direção aos populares com as armas na mão, o que levou a polícia a disparar 11 tiros para neutralizá-lo.

Após os disparos, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas André não resistiu e morreu no local. Durante a ocorrência, os policiais encontraram um objeto explosivo, que foi desativado posteriormente, além de uma porção de cocaína em um dos bolsos da vítima.

O caso foi registrado como "homicídio/morte no decorrer de intervenção policial". Em comunicado, a Secretaria da Segurança Pública informou que a Polícia Civil e a Polícia Militar abriram investigações para apurar todas as circunstâncias da ocorrência.

