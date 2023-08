O melhor é não comprar nada disto no aeroporto; veja

Vai viajar? Já tem a mala pronta e tudo guardado para não se esquecer de nada? Por vezes, há sempre aquele clique de última hora que lhe dá no aeroporto e acaba por ter que gastar algum dinheiro. Ainda assim, existem coisas que deve evitar comprar neste espaço.

Segundo o 'website' Brazil Greece, são opções que apenas lhe fazem ter gastos desnecessários. Saiba tudo.

Pagar para ter Internet

É sempre um desperdício para o tempo que irá lá estar. Procure uma rede pública que deve existir ou então alargue o seu pacote para usar também no seu destino.

Dispositivos eletrônicos

Os preços costumam ser mais elevados nestas lojas. O ideal é sempre fazer uma pesquisa antes e conseguir preços mais em conta.

Bebidas e snacks

Os espaços dos aeroportos costumam praticar preços mais elevados. O melhor é sempre trazer de casa. No caso das bebidas, cuidado é com a quantidade de líquido que pode levar.

'Souvenirs'

Mais uma vez, os preços destes itens são bastante inflacionados.

Roupas e acessórios

Aproveite as promoções nas lojas locais. As do aeroporto também costumam ter preços mais elevados. Veja sempre se compensa em relação aos valores praticados noutros locais.

Produtos de beleza

Por vezes, os preços parecem ser convidativos, mas o melhor é sempre pensar no que tem em casa. Pode estar a comprar e depois não precisava realmente daquele perfume ou daquele batom.

