Seis formas de reduzir o cortisol (e amenizar o estresse)

O cortisol, conhecido como hormônio do estresse, pode causar preocupação quando seus níveis estão elevados, podendo estar associado a outros problemas como ansiedade e depressão. Manter esses níveis sob controle e adotar medidas para reduzi-los é importante.

O site "Eat This, Not That" consultou especialistas, incluindo Tammy Lakatos Shames e Lyssie Lakatos, para fornecer orientações sobre como diminuir esse hormônio. Confira as dicas:

Evite o consumo de açúcar pela manhã: A elevação e queda do açúcar no sangue desencadeiam a liberação do cortisol, também conhecido como o hormônio da gordura abdominal, explica Tammy Lakatos Shames.

Inclua 20 gramas de proteína em cada refeição: Proteínas de digestão lenta estabilizam o açúcar no sangue, mantendo o equilíbrio e evitando quedas bruscas de energia e de açúcar no sangue, que por sua vez desencadeiam a liberação de cortisol.

Pratique a pose "pernas na parede" por 10 minutos antes do jantar: Essa postura, semelhante a outras poses de ioga, auxilia na redução do estresse e dos níveis de cortisol.

Cante durante o banho: Estudos indicam que cantar durante o banho, e em outras situações também, é eficaz para reduzir o estresse e diminuir a frequência cardíaca.

Alimentos ricos em magnésio na dieta: O magnésio ajuda a reduzir a resposta do corpo ao estresse, explica Lyssie Lakatos.

Use uma máscara para dormir: Pequenas quantidades de luz que passam pela pálpebra fechada podem interferir no descanso cerebral durante o sono.

