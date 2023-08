Será que beber muito café pode levar à desidratação?

Normalmente, quando bebe muito café, a preocupação passa pelo quão acelerado irá ficar. Alguma vez se questionou pelo fato desta bebida poder levar à desidratação? Será que é uma das consequências de bebê-la em demasia?

O 'website' The Healthy falou com o urologista Adam Ramin para saber a resposta. Logo à partida revela que o café é uma bebida diurética. "O que significa que aumenta a necessidade de urinar, portanto, nesse sentido, acaba por perder mais água do que se não tivesse tomado café", diz o médico.

Ainda assim, "só porque algo é diurético não significa que irá automaticamente desidratar. O efeito, neste caso, é leve. O café é principalmente água, então está a repor tudo o que perde", continua.

"No passado, as pessoas costumavam ser aconselhadas a evitar beber café se quisessem manter-se bem hidratadas, mas isso é um mito. Pode contar com o café para atingir as suas metas diárias de hidratação", conta a nutricionista Amanda A. Kostro Miller à mesma publicação.

Contudo, o melhor é ter cuidado nas quantidades. "O café não deve ser a sua principal fonte de hidratação, pois muito café pode prejudicar os rins", alerta Adam Ramin.

