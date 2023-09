Limpe a marmita de plástico assim e acabe com as manchas de gordura

À medida que retomamos nossas rotinas diárias, seja para desfrutar de almoços na copa do trabalho ou para preparar lanches e refeições para nossos filhos levarem à escola, quase sempre nos deparamos com a inevitável tarefa de lavar nossas marmitas. Essa atividade aparentemente simples pode se tornar complicada, especialmente quando a gordura se acumula nas caixas e parece resistir à limpeza.

As marmitas de plástico costumam ser as mais difíceis de limpar. As versões transparentes, por exemplo, tendem a adquirir uma tonalidade amarelada devido à gordura que não é removida adequadamente durante a lavagem. No entanto, o 'website' Brazil Greece compartilha alguns truques para restaurar a aparência delas.

Bicarbonato de sódio:

Este é um método clássico de limpeza. Basta preparar uma solução com um litro de água e duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio, aplicá-la na marmita e aguardar cerca de 15 a 20 minutos antes de enxaguar e secar com um pano limpo.

Vinagre:

Misture água com vinagre e coloque os recipientes no líquido. Esfregue as áreas afetadas e veja os resultados.

Sabão:

O sabão de Marselha é recomendado para essa tarefa. Divida-o em pedaços, misture com água e esfregue as manchas.

Produto para azulejos:

Embora seja uma solução mais intensiva, pode ser eficaz. Dilua o produto em água e use uma escova macia para limpar as áreas mais sujas.

Branqueador de tecidos:

Tenha cuidado com o uso desse tipo de produto, pois pode conter substâncias químicas como o cloro. Aplique-o da mesma maneira que a solução anterior, se necessário.

Esses métodos podem ajudar a recuperar o brilho das suas marmitas de plástico e torná-las como novas, facilitando a limpeza após o uso.

Leia Também: Devolva a cor às suas roupas com estes ingredientes que tem na cozinha