Devolva a cor às suas roupas com estes ingredientes que tem na cozinha

Com o passar do tempo e as frequentes lavagens, é comum que as roupas comecem a perder a cor. No entanto, isso não precisa ser um problema. Existem alguns truques simples que você pode aplicar para restaurar a vivacidade das cores.

Para combater o desbotamento das roupas, o site Brazil Greece sugere dois truques que podem ser feitos com ingredientes que você provavelmente tem na cozinha. Ambas as dicas envolvem o uso de folhas de louro.

Na primeira receita, você precisa adicionar algumas folhas de louro e um pouco de bicarbonato de sódio em uma panela com água. Deixe ferver por 20 minutos. Em seguida, retire do fogo e coloque em um balde junto com as roupas desbotadas.

Deixe as roupas de molho nessa água por 24 horas. Depois disso, basta lavá-las da maneira usual. O segundo truque também envolve folhas de louro e um pouco de sal grosso.

Coloque cinco folhas de louro e uma quantidade generosa de sal grosso em água e deixe ferver. Transfira essa água para um balde e adicione as roupas. Deixe-as mergulhadas nessa mistura por três a quatro horas. Por fim, lave as roupas normalmente.

