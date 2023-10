Médico comenta efeitos do Fentanil, que está matando milhares de pessoas

O fentanil é uma droga que merece atenção devido aos sérios riscos que apresenta, especialmente quando utilizado de maneira indevida. Esta substância, que é aproximadamente 100 vezes mais potente que a morfina e 50 vezes mais potente que a heroína como analgésico, tem sido associada a um aumento alarmante no número de mortes por overdose nos Estados Unidos. É fundamental compreender os riscos envolvidos e adotar medidas de prevenção, conforme orientação de um médico.

De acordo com o Dr. Fábio Cantinelli, Psiquiatra da Clínica Maia, o uso excessivo de fentanil pode levar a uma série de complicações graves, incluindo um estado de inconsciência profunda, alterações no tamanho da pupila, pele pegajosa, cianose (coloração azulada da pele devido à falta de oxigênio), coma e insuficiência respiratória, que pode ser fatal em questão de minutos. Portanto, é essencial compreender a potência dessa substância e os riscos associados ao seu uso.

O fentanil, quando utilizado de forma correta, é aprovado pela Food and Drug Administration (FDA) dos Estados Unidos como um analgésico e anestésico seguro. No entanto, a produção ilegal de fentanil e sua mistura com outras drogas, como heroína e cocaína, tornam-se uma ameaça significativa à saúde pública. O fentanil produzido clandestinamente é encontrado em diversas formas, incluindo líquidos, pós e comprimidos que podem ser facilmente confundidos com outros opioides prescritos.



É importante ressaltar que muitas pessoas podem não estar cientes de que estão consumindo fentanil, pois ele frequentemente é misturado de forma clandestina em outras substâncias. Segundo o Dr. Cantinelli, "Na sua forma líquida, o fentanil produzido ilegalmente pode ser encontrado em sprays nasais, colírios e até mesmo em pequenos doces". Portanto, a identificação do fentanil em uma substância é extremamente difícil, a menos que sejam utilizadas tiras de teste específicas para detectar sua presença.



Os efeitos, quando utilizado, incluem relaxamento, euforia, alívio da dor, sedação, confusão, sonolência, tontura, náusea e vômito, retenção urinária, constrição pupilar e depressão respiratória. Esses efeitos podem ser atrativos para alguns usuários, mas é fundamental entender que o risco de overdose e morte é extremamente alto quando se lida com essa substância.



Diante dessa realidade, a orientação de um médico é crucial para a prevenção dos riscos associados ao fentanil. Evitar o uso de substâncias desconhecidas, adquiridas ilegalmente, e buscar tratamento médico adequado para a dependência de opioides são passos importantes para a proteção da saúde. “A conscientização sobre os perigos do fentanil e o acesso a recursos de prevenção e tratamento são fundamentais para combater a epidemia de overdose de opioides e salvar vidas”, conclui o médico.