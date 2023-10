O melhor é lavar sempre as mãos após de tocar nestas nove 'coisas'

A pandemia da Covid-19 tornou a lavagem das mãos um hábito mais frequente. No entanto, é importante lavar as mãos com frequência mesmo após a pandemia, pois várias superfícies que tocamos diariamente estão carregadas de bactérias.

O website The Healthy falou com especialistas e juntou alguns estudos para entender melhor a questão. Assim, você deve lavar as mãos depois de entrar em contato com:

Dinheiro: Um estudo feito com uma nota de um dólar revelou que podem existir centenas de bactérias neste tipo de superfícies.

Corrimãos e maçanetas de portas: A médica dermatologista Katy Burris explica que é importante lavar as mãos depois de usar os transportes públicos, mas também escadas rolantes ou depois de abrir portas.

Menus de restaurantes: Um estudo da Universidade do Arizona examinou vários menus de restaurantes e descobriu mais de 185 mil organismos bacterianos.

Telas táteis: É o caso de quiosques de venda automática de bilhetes ou de encomenda de refeições, por exemplo.

Consultórios médicos: É um espaço por onde podem passar várias pessoas ao longo do dia.

Animais: "Os animais podem transmitir várias doenças", revela Nesochi Okeke-Igbokwe.

Tábuas de corte e esponjas de cozinha: O ideal é trocá-las com alguma frequência.

Canetas que não são suas: Nunca se sabe quantas pessoas podem ter usado a caneta.

Aeroportos: Um estudo publicado no BMC Infectious Diseases revelou que podem existir várias bactérias em praticamente todas as superfícies de um aeroporto.

Para lavar as mãos corretamente, siga estas etapas:

- Molhe as mãos com água morna.

- Aplique sabão e esfregue as mãos vigorosamente por pelo menos 20 segundos.

- Enxague as mãos com água limpa.

- Seque as mãos com uma toalha limpa ou papel toalha.

Dicas para lavar as mãos com frequência

-Mantenha um frasco de sabão líquido e um recipiente com papel toalha ou toalhas limpas próximo ao banheiro e à pia da cozinha.

-Leve um frasco de sabão líquido e um recipiente com papel toalha ou toalhas limpas com você quando estiver fora de casa.

-Configure um lembrete no seu telefone para lavar as mãos regularmente.

Ao lavar as mãos com frequência, você pode ajudar a proteger-se de infecções e doenças.