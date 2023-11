O que leva uma pessoa a morrer dormindo?

Confira por que as pessoas morrem durante o sono - As principais causas de morte variam no mundo todo, mas algumas delas têm uma coisa em comum: acontecem enquanto a pessoa dorme. Deitar e nunca mais acordar pode ser um pensamento desconcertante, mas morrer durante o sono pode, na verdade, ser uma maneira pacífica de partir. Pessoas morrem em suas camas todas as noites, mas quais são realmente as principais causas? Clique nesta galeria e descubra!

© <p>Shutterstock</p>