Quatro sinais de demência que se manifestam durante as caminhadas

Não existe cura para a demência. Por isso, é importante estar atento aos sinais da doença, pois o diagnóstico precoce pode ajudar a melhorar o tratamento.

Gill Livingston, psiquiatra da University College London, no Reino Unido, explica que alguns sinais de demência podem ser observados na forma de andar.

Uma simples caminhada exige raciocínio, pois é preciso andar em um espaço cheio de coisas que é preciso evitar, numa determinada direção, mantendo-se equilibrado.

No entanto, as pessoas com demência, mesmo nas fases iniciais, podem ter dificuldade em fazer todas essas coisas ao mesmo tempo.

Aqui estão quatro sinais de demência que podem ser observados na caminhada:

Pior sentido de direção: as pessoas com demência podem ter dificuldade em encontrar o caminho ou se perder em lugares familiares.

Ritmo mais lento: as pessoas com demência podem andar mais devagar do que o normal, com passos mais curtos.

Alteração na forma de balançar os braços: as pessoas com demência podem balançar os braços de forma mais irregular ou até parar de balançar os braços completamente.

A psiquiatra explica que as pessoas com demência em fase inicial podem ter dificuldade em compreender corretamente os objetos.

Isso significa que elas podem ver coisas que não estão lá, o que pode levá-las a mudar de direção para evitá-las. Elas também podem cair sobre coisas que pensam serem planas.

Além disso, as pessoas com demência podem ter dificuldade em se lembrar de coisas que viram anteriormente, o que pode dificultar a volta aos lugares que já visitaram.

É importante consultar um médico se notar algum desses sinais na sua caminhada. O diagnóstico precoce da demência pode ajudar a melhorar a qualidade de vida da pessoa e de seus familiares.

Aqui estão algumas dicas para ajudar a identificar os sinais de demência na caminhada:

- Observe se a pessoa tem dificuldade em encontrar o caminho ou se perder em lugares familiares.

- Observe se a pessoa anda mais devagar do que o normal, com passos mais curtos.

- Observe se a pessoa balança os braços de forma mais irregular ou até para de balançar os braços completamente.

Se você notar algum desses sinais, converse com a pessoa e observe se ela apresenta outros sinais de demência, como dificuldade de memória, concentração ou raciocínio.

