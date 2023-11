Quatro sinais de que tem o sistema imunológico enfraquecido

Todo mundo sabe que o sistema imunológico ajuda a proteger o corpo de infecções e outros problemas. Quando está mais fraco, afeta significativamente o dia a dia. Como? Recentemente, o DailyMail listou (e explicou) alguns dos sinais mais comuns. Confira:

1. Cansaço excessivo

"Quando o sistema imunológico está ocupado lutando contra uma infecção de baixo grau, isso muitas vezes esgota as reservas de energia", explica Susie Perry, uma cientista alimentar e nutricionista.

Ela também explicou que sofrer de herpes labial regularmente, cistite, uma doença autoimune, alergias ou intolerâncias alimentares significa que o sistema imunológico está trabalhando demais e/ou com falta de "zinco e de vitaminas A, C e D3", ficando mais vulnerável a infecções comuns do inverno.

2. Problemas digestivos

De acordo com Peter Abel, professor de Ciências Biomédicas na University of Central Lancashire, no Reino Unido, citado no mesmo jornal, 70% das células imunológicas encontram-se no trato gastrointestinal, no revestimento do intestino.

"Normalmente, combatem as toxinas que podem ter sido ingeridas" e, além disso, "regulam a entrada de nutrientes, pelo que um sistema imunológico enfraquecido pode provocar cólicas estomacais e diarreia".

3. Gripes (e resfriados) recorrentes

Quem tem o sistema imunológico enfraquecido fica doente mais vezes. "Isso se deve ao fato de não se produzirem linfócitos suficientes, que produzem anticorpos que combatem as infecções virais. Isso pode ser causado por fatores como uma dieta pouco saudável", explica Peter Abel.

Por exemplo, "vitaminas como a B12, o ácido fólico ou o zinco, presentes na alimentação, contribuem para a produção dessas células". Quando estão em falta ou são utilizadas em excesso, fazem com que pegue resfriados com mais frequência e que o tempo de recuperação seja mais prolongado.

4. Infecções leves

Não são as mais fáceis de detectar. Por exemplo, "sangrar das gengivas pode significar que você tem uma infecção bacteriana nas gengivas, o pé de atleta é um fungo da pele que seu sistema imunológico pode estar lutando para controlar, e ter uma barriga irritada pode ser devido a uma infecção intestinal ou do microbioma", explica Susie Perry.

"Essas infecções precisam constantemente da atenção do sistema imunológico e as células imunológicas encarregadas de eliminar as infecções do corpo são ativadas e apoiadas por nutrientes como o zinco, as vitaminas C e D3", acrescenta.

