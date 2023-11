Qual é o câncer mais raro de se detectar?

O câncer é uma doença que pode afetar qualquer parte do corpo. Existem mais de 100 tipos diferentes de câncer, cada um com suas próprias características e sintomas.

A dificuldade de detectar um câncer depende de vários fatores, incluindo o tipo de câncer, o estágio da doença e a localização do tumor.

Alguns cânceres são mais fáceis de detectar do que outros, pois causam sintomas mais óbvios. Por exemplo, o câncer de mama geralmente é detectado por meio de mamografias, que podem identificar nódulos ou alterações nos tecidos da mama.

Os cânceres mais raros são, por definição, mais difíceis de detectar. Isso ocorre porque eles são menos comuns e, portanto, menos conhecidos pelos médicos. Além disso, esses cânceres podem não causar sintomas nos estágios iniciais, o que dificulta o diagnóstico precoce.

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), os cânceres mais raros de se detectar no Brasil são:

Câncer de tireoide anaplásico

Segundo a American Cancer Society, o câncer de tireoide anaplásico é um tipo de câncer de tireoide que se desenvolve rapidamente e é altamente agressivo. É responsável por apenas cerca de 1% de todos os casos de câncer de tireoide.

Os sintomas do câncer de tireoide anaplásico podem incluir:

Inchaço no pescoço

Dor no pescoço

Dificuldade para engolir

Tosse

Vômito

Câncer de pâncreas neuroendócrino

Segundo o INCA, o câncer de pâncreas neuroendócrino é um tipo de câncer raro que afeta as células neuroendócrinas do pâncreas. Essas células produzem hormônios que ajudam a regular o metabolismo, o crescimento e o desenvolvimento.

Os sintomas do câncer de pâncreas neuroendócrino podem incluir:

Dor abdominal

Perda de peso

Diarreia

Náuseas

Vômito

Câncer de pulmão de células pequenas

Segundo a American Cancer Society, o câncer de pulmão de células pequenas é um tipo de câncer de pulmão que se desenvolve rapidamente e é altamente agressivo. É responsável por cerca de 15% de todos os casos de câncer de pulmão.

Os sintomas do câncer de pulmão de células pequenas podem incluir:

Tosse

Dificuldade para respirar

Tosse com sangue

Perda de peso

Dores no peito

Câncer de mama metastático

Segundo o INCA, o câncer de mama metastático é um tipo de câncer de mama que se espalhou para outras partes do corpo. É responsável por cerca de 30% de todos os casos de câncer de mama.

Os sintomas do câncer de mama metastático podem variar dependendo da localização das metástases. No entanto, alguns sintomas comuns incluem:

Dores ósseas

Dificuldade para respirar

Cansaço

Perda de peso

Câncer de cérebro

Segundo a American Cancer Society, o câncer de cérebro é um tipo de câncer que se desenvolve no cérebro. É responsável por cerca de 2% de todos os casos de câncer.

Os sintomas do câncer de cérebro podem variar dependendo da localização do tumor. No entanto, alguns sintomas comuns incluem:

Dores de cabeça

Náuseas

Vômito

Problemas de visão

Dificuldade para falar

É importante ressaltar que a dificuldade de detectar um câncer não significa que ele seja incurável. Com o diagnóstico precoce e o tratamento adequado, muitas pessoas com câncer raro podem viver por muitos anos.

Fontes:

Instituto Nacional do Câncer (INCA)

American Cancer Society

Leia Também: Mal súbito: saiba como identificar e prevenir essa emergência médica