Mal súbito: saiba como identificar e prevenir essa emergência médica

O mal súbito é uma perda súbita e inesperada da consciência, que pode ser causada por uma variedade de fatores, incluindo problemas cardíacos, cerebrovasculares, neurológicos ou metabólicos, de acordo com Sociedade Brasileira de Cardiologia

A perda de consciência é causada pela falta de oxigênio e nutrientes no cérebro. Isso pode acontecer se o coração não estiver bombeando sangue suficiente para o cérebro, se um vaso sanguíneo no cérebro estiver bloqueado ou se houver uma alteração no funcionamento do cérebro.

Segundo dados do Ministério da Saúde, cerca de 400 mil pessoas morrem por ano no Brasil por doenças do coração. A morte súbita é responsável por cerca de 30% dessas mortes.

A morte súbita é mais comum em homens do que em mulheres e é mais comum em pessoas com idade acima de 65 anos. No entanto, ela também pode ocorrer em pessoas mais jovens, inclusive em atletas.

Causas do mal súbito

As causas mais comuns do mal súbito são:

Problemas cardíacos: arritmia cardíaca, infarto do miocárdio, miocardiopatia hipertrófica, aneurisma da aorta.

Problemas cerebrovasculares: acidente vascular cerebral (AVC), hemorragia cerebral.

Problemas neurológicos: epilepsia, encefalopatia, tumor cerebral.

Problemas metabólicos: hipoglicemia, desidratação, intoxicação.

Sintomas do mal súbito

Os sintomas do mal súbito podem variar dependendo da causa. Em alguns casos, o mal súbito pode ocorrer sem nenhum sintoma prévio. Em outros casos, os sintomas podem incluir:

-Tontura, vertigem e confusão mental.

- Mal-estar geral.

- Palpitações.

- Dificuldade de se comunicar.

- Perda parcial ou total da visão.

- Convulsão.

- Rigidez em algum dos membros do corpo.





Se você presenciar um mal súbito, as seguintes ações são importantes:

Ligue para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ou para o número 192.

Coloque a pessoa deitada de costas, com a cabeça elevada.

Se a pessoa estiver respirando, verifique se a respiração está normal. Se a respiração estiver ausente ou irregular, inicie a reanimação cardiopulmonar (RCP).

É importante estar atento aos sintomas do mal súbito para que, em caso de ocorrência, o socorro possa ser prestado o mais rápido possível.

