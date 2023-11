Câncer de pâncreas: conheça os sintomas que podem passar despercebidos

Os sintomas de câncer de pâncreas são facilmente confundidos com outras patologias, o que pode dificultar o diagnóstico precoce e o início do tratamento. Nesta segunda-feira, 13 de novembro, assinala-se o Dia Mundial desta doença. Conheça os sinais que deve ter em conta - e não ignorar.

No Brasil, são estimados cerca de 13 mil novos casos de câncer de pâncreas por ano, segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA). A doença é a quarta principal causa de morte por câncer no país, sendo responsável por cerca de 10 mil óbitos anualmente.

O câncer de pâncreas é uma doença silenciosa. Na grande parte dos casos, o diagnóstico é feito tarde demais, quando a doença já está em estágio avançado. Por isso, é importante estar atento aos sintomas, que muitas vezes podem passar despercebidos.

Os sintomas mais comuns de câncer de pâncreas são:

Pele e olhos amarelados (icterícia);

Dor abdominal leve ou forte, que passa para as costas e se mantém ao longo do tempo;

Aumento do nível de glicose no sangue, que pode provocar o aparecimento de diabetes;

Perda de apetite e problemas digestivos;

Náuseas e vômitos;

Comichão na pele;

Perda de peso significativa;

Urina escura e fezes esbranquiçadas ou com gordura.

Se apresentar algum desses sintomas, procure um médico imediatamente. O diagnóstico precoce é fundamental para o sucesso do tratamento.

O câncer de pâncreas pode ser causado por diversos fatores, incluindo:

Tabagismo;

Obesidade;

Diabetes;

Histórico familiar de câncer de pâncreas;

Exposição a substâncias químicas, como o benzeno;

Infecção pelo vírus da hepatite B ou C.

Não há uma maneira de prevenir o câncer de pâncreas, mas é possível reduzir o risco de desenvolver a doença adotando hábitos saudáveis, como:

Não fumar;

Manter um peso saudável;

Praticar atividade física regularmente;

Limitar o consumo de álcool;

Manter uma alimentação saudável, rica em frutas, vegetais e grãos integrais.

