Chuva volta ao RS nesta quinta-feira (16), mas em menor volume; frio continua

(FOLHAPRESS) - Após três dias de trégua, a chuva volta nesta quinta-feira (16) ao Rio Grande do Sul. De acordo com a previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), pode garoar de manhã. A partir da tarde, a chuva retornará vindo pelo noroeste, passando pelo norte e centro até a região nordeste.

Como os níveis dos rios e do lago Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre, estão baixando após as tempestades recentes e a chuva desta vez não deve ser intensa, não há expectativa de maiores problemas para os gaúchos.

"Os volumes variam de 20 a 40 milímetros ao longo desta quinta-feira. Na sexta, a chuva pode ganhar um pouco mais de força, principalmente no norte e no nordeste gaúcho. Nas áreas de divisa com Santa Catarina, podemos ter volumes de até 80 milímetros. Ou seja, é uma chuva forte, mas ela não vai trazer riscos para alagamentos para piorar a situação dos nossos rios", destaca Cátia Valente, meteorologista da Sala de Situação da Sema-RS (Secretaria Estadual do Meio Ambiente).

Valente afirma, porém, que o fato de o solo estar encharcado pelas recentes chuvas não descarta a possibilidade de deslizamentos e quedas de barreiras em regiões já castigadas.

Segundo o Inmet, deve chover na região até sexta-feira (17), com pancadas e trovoadas isoladas. No sábado (18), o céu deve ser ensolarado, com muitas nuvens, assim como no domingo (19), quando pode ocorrer novas pancadas de chuva isoladas.

Em relação ao frio, o Rio Grande do Sul permanecerá gelado nos próximos dias. Nesta quarta-feira (15), apesar do sol em todo o estado, fez bastante frio. Em Quaraí, na divisa com o Uruguai, a mínima foi de apenas 0,2°C. Em São José dos Ausentes, chegou a 1°C de madrugada. Em Santana do Livramento fez 1,9°C e em Vacaria, 2°C.

A serra catarinense também ficou gelada, principalmente em São Joaquim e Bom Jardim da Serra, onde as mínimas foram de 1,6°C.

Nesta quinta, o dia começa igualmente frio, com previsão de geada no sul, na campanha e na serra. Em Porto Alegre, a mínima será de 7°C e a máxima não passará dos 13°C.

"O frio vai continuar ao longo desta quinta, sexta e também durante o final de semana. E falando no final de semana, o sol volta a predominar em todas as regiões. Apenas no nordeste gaúcho, na serra e no litoral norte, parte da região metropolitana, ainda pode ter algum chuvisco no amanhecer do sábado. Depois, o tempo volta a ficar firme", diz Cátia Valente.

