Estes signos acreditam (mesmo) que 'mais vale só do que mal acompanhado'

Há quem aprecie (e muito) a companhia dos outros. Já outros gostam de estar sozinhos com os seus pensamentos. Por isso, entram, diretamente, nesta lista do 'Astrotalk' dos signos que acreditam na expressão: 'mais vale só do que mal acompanhado'.

1- Áries (21 de março a 20 de abril)

Têm um espírito aventureiro e são líderes natos. Muitas vezes, o seu lado mais independente leva-os a procurar consolo em aventuras a solo, onde podem canalizar a sua energia sem quaisquer inibições.

2- Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

São muito meticulosos, valorizam a precisão e a ordem em todos os aspectos da sua vida. Estar (e viver) sozinhos dá-lhes "espaço para criar um ambiente adaptado aos seus padrões de exigência". Gostam da sua própria companhia.

3- Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Têm uma aura misteriosa, intensa e, muitas vezes, encontram conforto na solidão. Gostam de estar sozinhos porque têm a liberdade de "navegar pelas complexidades das suas emoções sem influências externas".