Fã de altura? Conheça os teleféricos mais impressionantes da Europa

Nesta época do ano, várias montanhas da Europa estão cobertas de neve. O branco é um dos cenários que mais verá se subir a um destes teleféricos. A edição espanhola da revista National Geographic criou uma lista com alguns dos teleféricos mais impressionantes.

Desde montanhas, a cidades e florestas, há muito para ver nestes passeios. Se gosta de altura, estes são percursos imperdíveis.

O teleférico Marmolada, na Itália, liga Malga Ciapela a Punta Rocca, com mais de 3.300 metros de altura. A viagem dura cerca de 20 minutos e oferece vistas deslumbrantes das Dolomitas. No caminho, o teleférico faz uma parada no Museu da Guerra Bianca, que conta a história da Primeira Guerra Mundial na região.

O teleférico do Teide, em Tenerife, é um dos mais altos do mundo. A viagem de oito minutos leva os passageiros até ao cume do vulcão Teide, com 3.555 metros de altura. Lá em cima, é possível visitar o Observatório do Teide e admirar a vista panorâmica da ilha.

Confira na nossa galeria outros teleféricos imperdíveis

Planeje sua viagem

Se você está pensando em fazer uma viagem de teleférico, é importante planejar com antecedência. A maioria dos teleféricos tem horários limitados e pode ficar lotada, especialmente durante a alta temporada. Também é importante verificar as condições climáticas antes de viajar, pois elas podem afetar a operação dos teleféricos.

Leia Também: Erros de estilo que fazem você parecer mais velha