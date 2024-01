Cílios postiços podem fazer mal aos olhos?

Desde o Antigo Egito a mulher expõe a saúde a riscos em busca da beleza. A nova febre de cílios postiços é só mais uma dentre tantas outras ameaças à saúde feminina. Fez a atriz Regina Casé perder a visão por dois dias, conforme relatou nas redes sociais. Não quer dizer que você deva abandonar o uso dos cílios. Segundo o oftalmologista Leôncio Queiroz Neto, presidente do Instituto Penido Burnier de Campinas, embora seja frequente nos consultórios mulheres com alterações nos olhos causadas por cílios postiços, o problema está na seleção e uso incorretos.

É o que mostram os prontuários de 180 mulheres atendidas em 2023 pelo hospital com problemas nos olhos causados pelo uso incorreto de cílios.

As alterações diagnosticadas foram:

Alergia em 25% ou 45 mulheres, decorrente da falta de teste pelas pacientes de sensibilidade à fórmula da cola que pode conter ingredientes que causam irritação nos olhos, como formaldeído ou outros ingredientes químicos. “Algumas pessoas podem ser alérgicas a esses componentes, o que pode resultar em vermelhidão, coceira, inchaço ou lacrimejamento” explica o oftalmologista.

Ceratite (inflamação na córnea) ocorreu em 20% ou 36 mulheres em que a cola entrou diretamente nos olhos. Queiroz Neto afirma que córnea é bastante inervada e por isso quando entra em contato com substâncias tóxicas, causa dor intensa, visão embaçada e em casos maios graves queda da acuidade visual. Por isso o oftalmologista recomenda lavar imediatamente os olhos com água abundante para eliminar todo resíduo de cola do olho e evitar danos maiores

Conjuntivite tóxica em 30% ou 54 mulheres causada pela da aplicação incorreta dos cílios postiços e penetração da cola nos olhos que em contato com a conjuntiva causa sua inflamação. Os sintomas são vermelhidão, coceira, pálpebras inchadas e secreção aquosa nos olhos.

Olho seco em 15% ou 27 mulheres ocasionado pelo uso frequente de cílios postiços pesados demais e detritos de cola interferem na produção da lágrimas obstruindo as glândulas na base dos cílios e na borda das pálpebras que produzem a lágrima.

Queda de cílios em 10% ou 18 mulheres, causada pelo uso de cílios muito volumosos que por serem muito pesados enfraquece o bulbo dos fios naturais e provoca sua queda

Prevenção

Para prevenir danos aos olhos Queiroz Neto recomenda optar por cola hipoalergênica, ler o rótulo antes de comprar e descartar as fórmulas que contêm formaldeído, ingrediente, conhecido por causar alergia. “Antes de usar, também deve ser feito o teste de patch que consiste na aplicação de uma pequena quantidade de cola em uma área discreta da pele, como por exemplo atrás da orelha, no pulso ou dobra do braço”, ressalta. Não ocorrendo reação em 48 horas a cola pode ser utilizada na fixação do cílios postiços.

Como colocar cílios

O oftalmologista afirma que o passo a passo para evitar que a cola penetre em seus olhos durante a fixação são:

Retire os cílios da embalagem com u uma pinça ousando os dedos.

Se necessário, ajuste o comprimento com uma tesoura.

Aplique a cola na base dos cílios postiços.

Aguarde alguns segundos para que a cola comece a ficar pegajosa

Posicione os cílios postiços o mais próximo possível da borda da linha dos cílios

Caso a cola penetre em seus olhos retire os cílios imediatamente e lave seus olhos abundantemente com água fria.

Não desaparecendo o desconforto consulte um oftalmologista imediatamente.

Como retirar sem danificar os naturais

Aplique removedor de maquiagem na base dos cílio com um cotonete.

Segure suavemente a ponta dos cílios postiços e puxe-os da borda externa para a interna

Nunca puxe os cílios para cima

Limpe a cola residual

Queiroz Neto recomenda que por mais que você goste não de usar cílios postiços diariamente Dê um tempo para fortalecer seus cílios, finaliza.