Sete coisas involuntárias que o seu corpo faz ao longo do dia

Embora não as controle, o seu organismo acaba por ter algumas reações ao longo do dia. São, de certa forma, involuntárias e podem acontecer devido a certos motivos. Desde soluços, a espirros e lágrimas, existem vários comportamentos.

O HuffPost conversou com vários especialistas para entender as razões que podem fazer com que estes comportamentos aconteçam.

1- Contração das pálpebras

Pode começar o dia com um tremor na pálpebra. Revelam que pode ser causado devido ao excesso de cafeína, mas também ao stress.

2- Vontade de bocejar

"Tal como os computadores, o cérebro humano é muito sensível às temperaturas e deve permanecer frio para funcionar de forma eficiente", disse Gary Hack, investigador da Faculdade de Odontologia da Universidade de Maryland. Destaca ainda que a mudança de pressão pode ser uma forma de reduzir a temperatura do cérebro.

3- Espirros

Acontece quando algum tipo de partícula entra em contato com a mucosa nasal.

4- Soluços

São contrações do diafragma que ocorrem seguidas do fecho repentino das cordas vocais.

5- Ficar arrepiado

Acontece com uma emoção muito forte ou com a exposição ao frio. É uma forma do corpo reter o calor corporal.

6- Pele enrugada nos dedos

"Quando a pele entra em contato com a água durante mais de alguns minutos, os canais sudoríparos deste órgão abrem-se, permitindo que a água flua através do tecido", disse Guy K. German investigador especializado de biomedicina da Universidade de Binghamton. em Nova Iorque.

7- Espasmos ao dormir

Não são considerados distúrbios do sono, a menos que sejam repentinos. Acaba sendo uma resposta do corpo à ansiedade, stress e falta de sono.