Nutricionista aconselha: Pare de guardar estes alimentos na geladeira

"Com o hábito tradicional de armazenar os alimentos em local refrigerado, é crucial compreender que cuidados devemos ter com os diferentes alimentos", começa afirmando a nutricionista Helga Mendonça ao Lifestyle ao Minuto. Habitualmente, "os que causam mais dúvidas são os ovos e a comida acabada de fazer". Devemos guardá-la imediatamente, ainda quente, ou esperar que esfrie?

Vamos por partes. "De acordo com as recomendações das autoridades de saúde, os ovos devem sim ser guardados na geladeira. Depois de os comprarmos, aguentam cerca de duas horas com as propriedades nutricionais intactas fora do frio. No entanto, não devem ser guardados na porta da geladeira, mas sim na prateleira superior, para evitar flutuações de temperatura", explica.

'Mas no supermercado não estão na geladeira', responde o leitor. Ora, "os supermercados seguem regras apertadas da ANVISA [Agência Nacional de Vigilância Sanitária], sobretudo no que diz respeito a flutuações de temperatura, pelo que, nesse aspeto, a sua conservação está num ambiente mais controlado", afirma.

Quanto às sobras de comida, há cuidados que devemos ter para que os alimentos não percam propriedades ou podem ir todos para a geladeira? Em primeiro lugar, "não devemos guardar a comida quente. É preciso deixar esfriarr à temperatura ambiente durante duas horas e depois guardar num recipiente hermético na geladeira, na local mais frio para evitar o crescimento de microorganismos". "No geral, os alimentos podem ser conservados na geladeira até três a quatro dias, de acordo com as recomendações da SES [Secretaria de Estado de Saúde]."

Existem ainda alimentos que perdem propriedades se forem guardados na geladeira. "Perdem sabor, não amadurem, a textura é alterada, assim como os nutrientes", afirma a nutricionista.

Helga Mendonça acrescenta ainda que depois de serem "abertos/descascados" os legumes devem ser colocados em água e num recipiente hermético. Devem ficar na geladeira para serem consumidos nos dois dias seguintes.

Relativamente ao abacate, lembra que é uma fruta que oxida facilmente. "O melhor é prevermos a quantidade que vamos utilizar de modo a preservar a parte que não vamos utilizar com casca. Devemos colocar-lhe umas gotas de limão por cima e proteger com filme plástico." Pode ir para a geladeira durante dois dias.

Alimentos que perdem propriedades na geladeira:

Batata;

Banana;

Cebola;

Abacate;

Maçã.

Alimentos que podem ir para a geladeira:

Iogurte;

Queijo;

Legumes;

Ovo.

Alimentos que não devem ir para a geladeira:

Banana;

Maçã;

Alho;

Cebola;

Batata.







