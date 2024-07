Tabagismo, etilismo e HPV: os causadores do câncer de cabeça e pescoço

O Dia Mundial de Conscientização e Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço, celebrado em 27 de julho, visa conscientizar a população sobre a importância dos cuidados preventivos para diagnóstico precoce da doença, aumentando assim as chances de cura.

“Os cânceres de cabeça e pescoço englobam tumores que se originam em áreas das vias aéreo-digestivas, como boca, língua, gengivas, bochechas, amígdalas, faringe, laringe, seios paranasais e tireoide”, explica Natália Valleta, médica oncologista e professora do curso de Medicina da Faculdade Pitágoras. O Instituto Nacional de Câncer (Inca) estima 39.550 novos casos de câncer de cabeça e pescoço por ano entre 2023 e 2025.

A oncologista destaca que o diagnóstico precoce do câncer de cabeça e pescoço é crucial para aumentar as chances de tratamento bem-sucedido. “Detectar a doença em estágios iniciais permite opções terapêuticas mais eficazes. Além disso, pode reduzir significativamente o impacto negativo no bem-estar físico, emocional e social dos pacientes. A conscientização sobre os sintomas iniciais é fundamental para encorajar a busca por cuidados médicos precoces, bem como o conhecimento de programas de rastreamento e exames regulares essenciais para identificar sinais de alerta”, esclarece a especialista.

O carcinoma papilífero da tireoide é um dos tipos de câncer mais comuns da região da cabeça e pescoço e afeta três vezes mais as mulheres do que os homens. Geralmente de crescimento lento, pode apresentar sinais como linfonodos aumentados, rouquidão e dificuldade para engolir. Neste caso específico, o tratamento envolve cirurgia para a remoção da tireóide (tireoidectomia), iodoterapia radioativa e hormonioterapia.

A OMS aponta que os fatores de risco para o surgimento dos cânceres de cabeça e pescoço são bem estabelecidos, sendo eles: tabagismo, etilismo e infecção pelo HPV. Embora muitos associem o HPV apenas ao câncer de colo do útero, seu papel no desenvolvimento do câncer de cabeça e pescoço vem crescendo, especialmente entre jovens adultos.

Outros fatores de risco e sintomas que devem ser observados, para a detecção precoce dos cânceres de cabeça e pescoço são:

História familiar de câncer de tireoide

História de exposição a radiações

Aparecimento de nódulo visível ou palpável no pescoço

Manchas brancas ou avermelhadas na boca

Feridas que não cicatrizam na boca por mais de duas semanas

Dor na garganta prolongada

Dificuldade ou dor para engolir

Alterações na voz ou rouquidão por mais de 15 dias

Esses sinais também são causados por outras condições clínicas. Portanto, é importante conversar com seu médico. Consultar um médico especialista no assunto e cumprir com a realização de exames prescritos é essencial para um diagnóstico precoce.