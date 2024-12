Vai visitar alguém no hospital? O que você não deve fazer para não virar um incômodo - Visitar alguém no hospital é algo que todo mundo faz com a melhor das intenções. Porém, surpreendentemente, ao invés de animar o paciente ou ajudá-lo, a visita muitas vezes pode resultar em vários riscos de segurança para os doentes. E mesmo que as visitas hospitalares sejam uma parte importante do processo de cura, alguns problemas relacionados a elas podem impactar negativamente o estado mental e físico do paciente. Para garantir que suas visitas não tenham um impacto negativo sobre os pacientes e funcionários do hospital, confira a galeria a seguir.

© <p>Shutterstock</p>