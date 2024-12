O que Nostradamus acertou e o que ainda pode acontecer em 2024? - Nostradamus foi um astrólogo francês que nasceu no início do século XVI. Ele trabalhou como médico, mas é famoso pela sua suposta capacidade de prever o futuro. A maioria de suas previsões foi escrita na forma de poemas curtos e enigmáticos, que fazem parte de seu famoso livro de 1555, 'Les Prophéties'. Suas reflexões artísticas têm provocado historiadores e muitos desses poemas facilmente se encaixariam numa série de eventos. Claro que muita gente não acredita nessas afirmações, mas muitas de suas previsões contêm detalhes muito específicos que se tornaram realidade. Na verdade, alguns de seus poemas previram os eventos mais importantes e devastadores do século passado, desde a ascensão de Hitler até a invenção da bomba atômica e os ataques terroristas de 11 de setembro. Especialistas que estudaram seu trabalho estão agora dizendo que ele previu a morte da Rainha Elizabeth na idade correta e que sua visão para o futuro de Charles como Rei não é muito esperançosa. Ficou curioso? Clique na galeria para descobrir quais as profecias de Nostradamus que se realizaram.

© <p>Getty Images</p>