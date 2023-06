Idoso sobrevive após quatro dias perdido em mata na Austrália

Um homem de 67 anos foi encontrado vivo após ter estado desaparecido numa zona remota da Austrália durante quatro dias, reporta o news.com.au.

O idoso fazia uma caminhada na serra de Carr Boyd, perto da cidade de Kununurra, no extremo leste do estado da Austrália Ocidental, na terça-feira, quando desapareceu.

Este homem fazia parte de um grupo de oito pessoas que tencionava fazer uma caminhada entre Revolver Falls e Packsaddle Springs, duas atrações locais, mas a polícia disse que o idoso decidiu ir, sozinho, "explorar e atravessar um terreno acidentado para ver algumas cascatas".

Os companheiros teriam o visto pela última vez pelas 14h15 locais, no topo de uma cascata. Porém, a polícia apenas foi alertada pelas 8h de quarta-feira, o que deu início a buscas terrestres e aéreas.

Até ao final do dia de quinta-feira, com temperaturas máximas a rondar os 32 °C, as autoridades não tiveram sucesso nas tentativas de localização do homem. As condições não eram, também, as melhores, segundo a polícia local: "O terreno em Kimberley é extremo, com penhascos íngremes, terrenos soltos e grandes subidas e descidas".

Porém, os esforços acabariam por ser bem-sucedidos, com o idoso acabando por ser localizado pelas 9h30 de sexta-feira. Recebeu assistência médica no local antes de ter sido encaminhado, por via aérea, para a cidade de Kununurra, onde foi assistido por paramédicos que o encaminharam, depois, para uma unidade hospitalar.

