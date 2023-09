Helicópeto da polícia desaparece com três pessoas a bordo no Panamá

O Serviço Aeronaval do Panamá (Senan) está à procura de um dos seus helicópteros, que desapareceu na manhã deste domingo (10) com três tripulantes a bordo.

O aparelho desapareceu dos radares quando voava do Caribe panamiano para o noroeste do país - para a província de Veraguas.

O helicóptero 'AW-139' com a matrícula 'AN-141' encontrava-se numa "operação de socorro das estações aéreas navais localizadas no Caribe" e "a última comunicação com a estação de controle de rádio do Panamá foi às 11h30", explicou esta autoridade.

No aparelho, seguiam o piloto, copiloto e um técnico.

Alguns meios locais referem que o helicóptero foi visto, pela ultima vez, quando sobrevoava a zona montanhosa de La Yeguada,

O Serviço Aeronaval do Panamá enviou para o local de busca quatro aeronaves, que continuam tentando localizar o aparelho e determinar o estado da tripulação.

Até ao momento, não foram registados mortos ou feridos.