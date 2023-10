Ativista iraniana Narges Mohammadi vence o Nobel da Paz

O prêmio Nobel da Paz foi esta sexta-feira (6) atribuído à ativista iraniana Narges Mohammadi, pela "luta contra a opressão das mulheres no Irã" e "pela promoção dos direitos humanos e liberdade para todos", foi revelado em coletiva de imprensa.

"A sua luta valente veio com custos pessoais tremendos. O regime iraniano já a deteve 13 vezes, condenando-a 5 vezes a um total de 31 anos de prisão e 154 chicotadas", disse o Comitê Norueguês do Nobel.

Narges Mohammadi, vice-presidente do Centro de Defensores dos Direitos Humanos, encontra-se, atualmente, presa.

"Após a sua libertação sob fiança [após ser presa, pela primeira vez, em 2011], Mohammadi, laureada pela Paz deste ano, mergulhou numa campanha contra o uso da pena de morte. O seu ativismo contra a pena de morte levou à sua nova detenção em 2015 e a uma pena adicional de vários anos trás as grades", lê-se numa nota oficial do Comitê Norueguês do Nobel, no X (ex-Twitter).

Vale lembrar que o regime do Irã, no poder desde a revolução de 1979, tem sido fortemente criticado pelo seu tratamento das mulheres, principalmente após a morte de Mahsa Amini às mãos da chamada 'polícia dos costumes'.

