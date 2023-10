Mãe leva filho a hospital e parentesco é questionado

Uma mãe com 26 anos levou o filho adolescente a Emergência de um hospital e acabou sendo questionada sobre o parentesco entre ambos. A jovem compartilhou a experiência n0 TikTok e, entretanto, o vídeo tornou-se viral.

"Estamos na Emergência e não acreditam que sou a mãe", disse na descrição das imagens, que já ultrapassam 33.1 milhões de visualizações na rede social.

De fato, Sage Pasch não é a mãe biológica do adolescente de 15 anos. A professora de dança e o noivo, Luke Faircloth, adotaram ele o irmão, Nick, em 2022.

"Tragicamente, os pais do Luke e Nick morreram com dois anos de diferença. O Nick já passava muito tempo connosco, por isso fazia sentido que continuássemos a educá-lo", explicou a jovem, em declarações ao TODAY.

O casal tem também um filho em comum, de 17 meses, chamado Laith.

Apesar de tudo, o adolescente apresenta Pasch como sua mãe, que garantiu que o jovem ficou incomodado com as questões do médico que o atendeu no hospital.

"O médico perguntou onde é que estava a mãe verdadeira dele e percebi que ficou frustrado. Mas, ao mesmo tempo, compreendemos que existem questões. Há preocupações de segurança. E eu pareço ser muito nova – as pessoas veem-me com o meu bebê e pensam que sou uma mãe adolescente", confessou.

A jovem justificou ter começado a divulgar vídeos da sua vida para mostrar que existem vários tipos de família. "Já recebi muitas mensagens de crianças na mesma situação, que agradecem por os representar", disse.