ONU detecta 360 mil casos de doenças infecciosas nos refugiados em Gaza

A ONU anunciou hoje a identificação de mais de 360 mil casos de doenças infecciosas entre os 1,4 milhões de refugiados em Gaza, devido às condições precárias de higiene e à escassez de alimentos.

O relatório destacou infecções como meningite, varicela, icterícia, além de problemas respiratórios e cutâneos entre os deslocados nos centros da Agência da ONU para os refugiados palestinos.

O documento também denunciou ataques a instalações de saúde em Gaza, tornadas áreas de combate após acusações de Israel ao Hamas. O relatório mencionou incidentes específicos, incluindo a invasão do hospital Al Awda e detenções no hospital Al Ahli. A situação dos hospitais em Gaza é crítica, com apenas nove dos 36 funcionando parcialmente, e a população enfrenta escassez de alimentos e comunicações interrompidas.

O Programa Alimentar Mundial alertou que metade da população de Gaza enfrenta fome grave ou extrema, enquanto 90% passam dias inteiros sem comer.